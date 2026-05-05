5 мая, 08:53

Вражеские дроны атаковали здание администрации в Энергодаре, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В Энергодаре зафиксирована атака, в результате которой были попадания по зданию городской администрации, жителей призвали оставаться в укрытиях. Срочное сообщение распространил мэр города Максим Пухов. Жителей предупредили о сохраняющейся угрозе повторных ударов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Горожанам рекомендовано ограничить передвижение, оставаться в укрытиях или безопасных местах и не приближаться к районам возможных попаданий.

Скончался один из пострадавших при ударе БПЛА по администрации в Марковке
Ранее в Чебоксарах в результате атаки беспилотников повреждено жилое многоквартирное здание в районе улицы Гладкова. Удар пришёлся по многоэтажке, расположенной рядом с местной мечетью. В результате происшествия пострадали два человека — мужчина 45 лет и 60-летняя женщина.

Милена Скрипальщикова
