Скончался один из пострадавших при ударе БПЛА по администрации в Марковке

Один из пострадавших, получивший тяжёлые ранения при ударе беспилотника по зданию администрации Марковского муниципального округа, скончался в больнице. Информацию об этом подтвердила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

По словам министра, за жизнь 43-летнего пациента боролись лучшие специалисты.

«К сожалению, медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшего. Вчера был организован консилиум врачей, проведена повторная телемедицинская консультация со специалистами из федеральных клиник. Несмотря на все наши усилия, сегодня ночью пациент скончался», — сообщила Пащенко.

В настоящее время в Луганской республиканской клинической больнице продолжают лечение ещё трое, пострадавших в результате атаки. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и отмечают положительную динамику — пациенты идут на поправку.

Напомним, в Марковском муниципальном округе ЛНР беспилотник атаковал здание местной администрации, в результате чего пострадали 18 человек. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что здание получило серьёзные разрушения и загорелось. Спасатели оперативно потушили пожар, несмотря на угрозу повторных ударов, и начали разбирать завалы. Рядом расположены школа и другие учреждения, где выбило стёкла, поэтому детей и сотрудников эвакуировали в безопасное место. Также известно об ударе по сельсовету в Меловатке, где, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Следственные органы фиксируют последствия обеих атак и выясняют все обстоятельства произошедшего.