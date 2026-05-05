Пострадавшая от БПЛА многоэтажка была рядом с единственной мечетью в Чебоксарах

В Чебоксарах в результате атаки беспилотников повреждена многоэтажка рядом с мечетью, есть пострадавшие. Об этом сообщил Mash.

Многоэтажное жилое здание получило повреждения после удара беспилотников в районе улицы Гладкова. В результате происшествия пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя женщина. Оба были госпитализированы.

Пожилой женщине, находившейся на седьмом этаже, потребовалась помощь при спуске, её выносили на носилках. Сейчас эвакуация жителей продолжается, под неё попал весь микрорайон. Подразделения МЧС работают на месте возгораний.

Также сообщается, что рядом с местом удара расположена единственная мечеть района, сотрудники которой сразу вышли на помощь пострадавшим и помогали их эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах один из многоквартирных домов оказался повреждён после попадания беспилотника, что привело к возгоранию и эвакуации жильцов. Дрон ударил по квартире на шестом этаже, после чего в здании начался пожар.