Город замер: В Чебоксарах экстренно остановили общественный транспорт после атаки БПЛА

Работа общественного транспорта в Чебоксарах приостановлена на неопределённый срок. Решение принято местными властями на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Информацию об ограничениях подтвердили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. Ведомство призвало жителей города отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать меры предосторожности.

«В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределённый срок», — говорится в официальном сообщении Минтранса.

На данный момент власти не уточняют, когда именно движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси будет возобновлено. Органы правопорядка и экстренные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности населения. Горожанам рекомендуют следить за официальными обновлениями информации.

Ранее при атаке украинских дронов на Чебоксары пострадали три человека. Один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. Двое других пострадавших с лёгкими травмами получают помощь амбулаторно. Также повреждения получил торговый центр после падения обломков воздушной цели. Инцидент произошёл в южной части города. Сообщалось, что обломки повредили фасад здания и остекление.