Три человека получили травмы при атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары

Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. Двое других пострадавших с лёгкими травмами получают помощь амбулаторно.

«По оперативной информации, в результате атаки БПЛА в г. Чебоксары 05.05.2026 г. пострадали три человека. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Ещё два жителя в состоянии лёгкой степени тяжести получают помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Напомним, что серия взрывов прогремела над Чебоксарами в ночь на 5 мая. Силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников, в небе наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявили опасность атаки БПЛА и закрыли аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Школы перевели на дистанционное обучение. Атака затронула и другие регионы: взрывы раздались над Казанью, Воронежем и Ленинградской областью, где сбили 18 дронов. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах.