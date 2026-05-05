5 мая, 04:24

Массовая атака ВСУ на российские регионы: что известно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Серия взрывов снова прогремела над Чебоксарами. Предварительно, ПВО отражает воздушную атаку ВСУшных БПЛА. В небе видны следы от сбитых беспилотников, пишет SHOT.

Число пострадавших при ночной атаке увеличилось до трёх человек. Прямо сейчас в городе воет сирена воздушной тревоги.

В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА. В данный момент на взлёт и посадку закрыты аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Министр образования объявил, что школы сегодня переходят на дистанционное обучение.

Что известно о массовой атаке к этой минуте:

Ракетная опасность была объявлена в Приволжском федеральном округе около 00:45 ночи.

Серия взрывов прогремела в Чебоксарах, Чувашской Республики. Минимум один человек ранен, ему понадобилась помощь врачей. Повреждён торговый центр и другие объекты на территории города.

Взрывы прогремели над Казанью. Всего, по словам местных жителей, было слышно 4-5 громких звуков в разных частях города. Также сообщается о вспышках в небе.

Взрывы раздались над Воронежем. ПВО работала по ВСУшным дронам. Местные утверждают, что всего было 3-5 взрывов, а также слышно гудение в небе.

ВСУ атаковали Ленобласть. Всего было сбито 18 беспилотников-камикадзе. Также закрыт аэропорт Пулково. Задержки затронули рейсы по меньшей мере по 11 направлениям. В результате атаки произошло возгорание в промзоне города Кириши.

Расчётами противовоздушной обороны был сбит 18-й украинский беспилотник, летевший на Москву.

