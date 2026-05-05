Взрывы прогремели в Воронеже, ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ

Взрывы прозвучали в небе над Воронежем. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, грохот раздавался в южной и юго-западной части города. От взрывов сработали автомобильные сигнализации. Свидетели также услышали гул мотора в воздухе. По оценкам очевидцев, ПВО уничтожает вражеские БПЛА. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию также пострадал один человек, сейчас его жизни ничто не угрожает.