День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 00:58

Взрывы прогремели в Воронеже, ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Взрывы прозвучали в небе над Воронежем. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, грохот раздавался в южной и юго-западной части города. От взрывов сработали автомобильные сигнализации. Свидетели также услышали гул мотора в воздухе. По оценкам очевидцев, ПВО уничтожает вражеские БПЛА. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Чебоксарах после атаки ВСУ ограничили движение на двух проспектах
В Чебоксарах после атаки ВСУ ограничили движение на двух проспектах

Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию также пострадал один человек, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar