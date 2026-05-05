День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 00:41

В Чебоксарах после атаки ВСУ ограничили движение на двух проспектах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Чебоксарах после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) ввели временные ограничения для транспорта на двух городских проспектах. О принятых мерах сообщил глава города Станислав Трофимов.

Движение перекрыто на отдельных участках проспектов Ивана Яковлева и Мира, а также на улице Ленинского Комсомола. Под ограничения попал отрезок проспекта Ивана Яковлева от железнодорожного вокзала до проспекта 9-й Пятилетки, участок проспекта Мира от проспекта Ивана Яковлева до Эгерского бульвара и часть улицы Ленинского Комсомола между проспектом Ивана Яковлева и Эгерским бульваром.

Над Ленобластью сбили уже 16 БПЛА, ПВО продолжает работу
Над Ленобластью сбили уже 16 БПЛА, ПВО продолжает работу

Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Обломки нанесли серьёзные повреждения торговому центру, расположенному в южной части города. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию пострадал один человек. Угрозы его жизни нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar