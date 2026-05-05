Над Ленобластью сбили уже 16 БПЛА, ПВО продолжает работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он также уточнил, что боевая работа продолжается.

Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку противника. В регионе объявили опасность беспилотников. Аэропорт Пулково временно прекратил работу. Дрозденко отметил, что специалисты продолжают действовать в усиленном режиме.

Ракетная опасность объявлена на всей территории Приволжского федерального округа

Кроме того, массированный налёт беспилотников зафиксирован и в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы.

