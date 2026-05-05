Над Ленобластью сбили уже 16 БПЛА, ПВО продолжает работу

Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он также уточнил, что боевая работа продолжается.

Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку противника. В регионе объявили опасность беспилотников. Аэропорт Пулково временно прекратил работу. Дрозденко отметил, что специалисты продолжают действовать в усиленном режиме.

Кроме того, массированный налёт беспилотников зафиксирован и в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы.