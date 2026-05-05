Сбит ещё один украинский беспилотник на подлёте к Москве
Ещё один беспилотный летательный аппарат сбит на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. На месте падения обломков задействованы специалисты экстренных служб.
По сообщениям мэра, с 4 мая было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. На всей территории Приволжского федерального округа была объявлена ракетная опасность. Сирены воют в большинстве крупных городов.
