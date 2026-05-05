Собянин: Силы ПВО сбили 16-й БПЛА, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Улов» ПВО за пять часов: Над регионами России сбили 114 украинских БПЛА

Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над территорией Калужской области. Инцидент произошёл вечером в Боровском, Жуковском и Малоярославецком муниципальных округах. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.