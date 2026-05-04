«Улов» ПВО за пять часов: Над регионами России сбили 114 украинских БПЛА
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны РФ, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа.
По данным ведомства, благодаря принятым мерам, вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.
Ранее в Тульской области системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле.
