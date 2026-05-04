4 мая, 16:46

Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить попадание БПЛА в их страны

Обложка © chatgpt

Финляндия и Эстония потребовали от Киева не допускать попадания беспилотников и их обломков в пределы своих границ. С заявлением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он подчеркнул, что использование финского воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено.

«Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы», — заявил Хяккянен.

С аналогичной позицией выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. В интервью Bloomberg он заявил, что обломки после боевых действий не должны попадать в воздушное пространство страны.

Страны Балтии заявили, что не разрешали дронам ВСУ лететь на Россию

Заявления Финляндии и Эстонии прозвучали на фоне обеспокоенности европейских стран рисками, связанными с использованием беспилотников и возможным падением их обломков за пределами зоны конфликта. Совсем недавно на северном побережье Эстонии ранее нашли обломки украинского беспилотника. Отдельные фрагменты дронов находили в прибрежной зоне уезда Ляэне-Вирумаа. Очередные части БПЛА нашли в районе населённого пункта Турбунеэме.

Между тем в Эстонии также сообщили о загрязнении пяти пляжей на севере страны. По данным местных природоохранных ведомств, загрязнение могло быть связано с ударами ВСУ по портовой инфраструктуре Ленинградской области.

Николь Вербер
