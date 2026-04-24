Эстонцы обнаружили на своих пляжах «грязный подарок» от украинских друзей

Пять пляжей на севере Эстонии оказались загрязнены в результате ударов Вооружённых сил Украины по портовой инфраструктуре Ленинградской области. Об этом сообщили представители местных природоохранных ведомств.

По словам сотрудницы Департамента окружающей среды Эстонии Кятлин Лизденис, следы загрязнения зафиксированы в уезде Ляэне-Вирумаа, в частности на пляже Вайнупеа, а также на отдельных участках пляжей Кямсу и Кунда.

Напомним, что в ночь на 18 апреля российские системы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, атаковавших Ленинградскую область. В результате налёта в районе порта Высоцк произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.