Мосты сожжены: В Европе заявили, что отношения с Россией не станут прежними
Отношения между европейскими странами и Российской Федерацией не вернутся к прежнему состоянию даже после завершения текущего кризиса. Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По мнению дипломата, в ЕС сформировалось четкое осознание ситуации.
«Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьёзного желания оглядываться назад», — подчеркнул политик.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в европейских столицах крайне скептично оценивают шансы на быстрое урегулирование противостояния. Консенсус среди партнёров по блоку указывает на долгосрочный характер сложившихся противоречий.
Эстония последовательно придерживается жёсткой линии в вопросах взаимодействия с Москвой. Таллин настаивает на сохранении санкционного режима и усилении изоляции российского руководства на международной арене.
Слова эстонского чиновника отражают общее настроение, царящее сейчас в Брюсселе. Большинство государств союза не видят перспектив возврата к прежним экономическим и политическим моделям партнерства.
