Ещё пару лет назад в штаб-квартире альянса царила эйфория. Генсек Йенс Столтенберг весной 2023 года рапортовал: Путин хотел «меньше НАТО», а получил «больше НАТО». Однако в апреле 2026 года отставник Столтенберг поёт уже совсем иную песню — публично сомневается, будет ли организация существовать через десять лет. Об этом пишет газета «Взгляд».

Нынешний генсек Марк Рютте, которого ещё в 2024-м хвалили за умение идти на компромиссы, сейчас выполняет функции политического «пластыря». Он пытается скрепить расползающийся по швам альянс. В марте 2026 года Рютте сформулировал суть НАТО предельно откровенно: это «платформа для США, которая позволяет им демонстрировать мощь на мировой арене». Но теперь уже не «позволяет», а «когда-то позволяла».

Американцы в бешенстве из-за бездействия Европы. Европейцы — из-за действий Трампа. НАТО напоминает семью на грани развода. И ведь умные люди предупреждали, да кто бы их слушал?

Ещё в феврале 1997 года в The New York Times вышла статья «Судьбоносная ошибка» авторства Джорджа Кеннана — архитектора политики США времён холодной войны.

Он писал: «На карту поставлено нечто чрезвычайно важное. <...> расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны. Можно ожидать, что такое решение... восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и направит российскую внешнюю политику в направлении, которое нам явно будет не по душе».

Последние четыре года российская внешняя политика фактически была направлена на демилитаризацию и истощение военных арсеналов НАТО. А когда истощение стало фактом, внутри альянса случился болезненный раскол. Украина — не единственная причина (есть ещё Гренландия, Ближний Восток и личный стиль Трампа), но именно она стала той первопричиной, которая потянула за собой всё остальное.

