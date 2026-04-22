Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 12:31

США разделили страны НАТО на «хорошие и плохие», а также задумались о выходе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

В США подготовили список стран НАТО с оценкой их вклада в деятельность альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и представителя Пентагона.

«Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», — указано в статье.

Документ появился накануне визита генсека Марко Рютте в Вашингтон. Участников блока распределили по категориям в зависимости от уровня поддержки. Поводом стали разногласия вокруг позиции союзников по конфликту с Ираном. В администрации считают, что часть партнёров не поддержала действия США.

Дональд Трамп ранее допускал возможность выхода страны из НАТО. Он также критиковал союзников за отказ участвовать в операции и высказывался о разногласиях по вопросу Гренландии.

Забудьте про ядерку в космосе: чем Россия реально расправится со спутниками НАТО

Ранее Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. Он считает, что они бы пришли на помощь при каком-то крупном столкновении.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar