Адмирал Роб Бауэр представил «тревожный сценарий» столкновения России и НАТО

Россия якобы может атаковать Европу и НАТО, но это будет связано не с Украиной, а с Китаем. Об этом заявил бывший глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил в эфире Radio NV.

По его словам, сценарий, который очень беспокоит НАТО, выглядит так: если Китай начнёт укреплять связи с Россией и Тайванем, то Москве было бы выгодно напасть на кого-то из союзников альянса. Адмирал считает этот сценарий очень тревожным.

«Я верю в это, но это связано не с Украиной, а с Китаем», — сказал Бауэр.

Если это случится, США придётся воевать на два фронта — в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом, в таком случае с НАТО будет воевать Россия, а не Китай.

Раньше главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Классон заявил, что Россия хочет проверить единство НАТО на прочность. По его словам, после окончания конфликта на Украине Москва может попытаться захватить один из островов в Балтийском море — просто чтобы посмотреть, как на это отреагирует альянс.