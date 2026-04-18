В МИД РФ назвали регион, который НАТО рассматривает для борьбы с Россией

Как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Североатлантический альянс считает Балтийско-Скандинавский регион наиболее вероятным театром возможного противостояния с Российской Федерацией. Его слова приводит РИА «Новости».

Дипломат заявил, что в настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах. Особенно рьяно в этом отношении, по его словам, осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией.

Россия фиксирует рекордную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы под видом «сдерживания агрессии». Москва не раз выражала тревогу по поводу наращивания сил блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу на равноправных условиях, но при условии отказа Запада от милитаризации континента.

Ранее над Чёрным морем был зафиксирован манёвр британского самолёта-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint, который выполняет полёт по круговой траектории. Вылетев с авиабазы Уоддингтон в Англии, борт проследовал через воздушное пространство Румынии и вышел к восточной оконечности Чёрного моря. После этого пилоты развернули машину и взяли курс на запад, сделав в воздухе петлю.