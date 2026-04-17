Британский самолёт-разведчик вновь заметили над Чёрным морем

Над Чёрным морем зафиксирован манёвр британского самолёта-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint, который выполняет полёт по круговой траектории. Данными о маршруте воздушного судна располагает РИА «Новости», проанализировавшее треки с полётных радаров.

Вылетев с авиабазы Уоддингтон в Англии, борт проследовал через воздушное пространство Румынии и вышел к восточной оконечности Чёрного моря. После этого пилоты развернули машину и взяли курс на запад, сделав в воздухе петлю. К 18:40 по московскому времени разведчик вновь сменил направление и сейчас движется на восток.

Как отмечает источник, британский Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет такие рейсы с завидной регулярностью.

Ранее сообщалось, что над акваторией Чёрного моря заметили два самолёта-разведчика стран НАТО — британский и американский. Цель их миссии не была обнародована.