17 апреля, 16:35

Британский самолёт-разведчик вновь заметили над Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thatmacroguy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thatmacroguy

Над Чёрным морем зафиксирован манёвр британского самолёта-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint, который выполняет полёт по круговой траектории. Данными о маршруте воздушного судна располагает РИА «Новости», проанализировавшее треки с полётных радаров.

Вылетев с авиабазы Уоддингтон в Англии, борт проследовал через воздушное пространство Румынии и вышел к восточной оконечности Чёрного моря. После этого пилоты развернули машину и взяли курс на запад, сделав в воздухе петлю. К 18:40 по московскому времени разведчик вновь сменил направление и сейчас движется на восток.

Как отмечает источник, британский Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет такие рейсы с завидной регулярностью.

Самолёт-разведчик США уже семь часов барражирует над Чёрным морем у границ РФ

Ранее сообщалось, что над акваторией Чёрного моря заметили два самолёта-разведчика стран НАТО — британский и американский. Цель их миссии не была обнародована.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
