18 апреля, 11:45

«Назрел разговор»: Лавров — о будущем экономических отношений РФ и США

Обложка © Life.ru

Между Москвой и Вашингтоном назрел разговор о будущем экономических отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

Глава МИД РФ отметил, что при администрации президента США Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном сохраняется много разногласий.

Лавров обратил внимание, что санкции, введённые ещё при президенте Джо Байдене, до сих пор никто не отменил, дипломатическую собственность не вернули, а против российских компаний («Лукойл», «Роснефть») были введены новые ограничения. По его словам, цель США — это доминировать на мировых энергетических рынках.

«И задача энергетического доминирования, она поставлена. Но тем не менее, я считаю, что у нас назрел разговор о том, как видят американцы будущие наши экономические отношения», — сказал дипломат.

«Терпение лопается»: Лавров предостерёг желающих называть Россию «бумажным тигром»

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом до сих пор неясно, кем видят Россию для себя Соединённые Штаты. Однако уповать на их благосклонность явно не стоит. К тому же ранее министр американской армии Дэн Дрисколл прямо заявил, что РФ это противник Штатов.

BannerImage
Владимир Озеров
