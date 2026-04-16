Министр армии США Дрисколл: Вашингтон расценивает Россию как противника

Соединённые Штаты рассматривают Россию как противника, утверждает министр армии США Дэн Дрисколл. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе слушаний в Палате представителей, отвечая на вопрос конгрессвумен Марси Каптур.

Парламентарий поинтересовалась, как администрация президента Дональда Трампа видит Москву — как союзника, как противника — или же Белый дом ещё не определился с этим вопросом.

«Противник», — заявил Дрисколл.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о желании «забрать всю нефть» Ирана. По словам российского политика, подобные намерения нереализуемы. Медведев поинтересовался, кто даст республиканцу забрать всю нефть везде.