Медведев уверен, что Трампу никто не даст «забрать всю нефть везде»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о желании «забрать всю нефть» Ирана. По словам российского политика, подобные намерения нереализуемы.

«Кто ему даст забрать всю нефть везде?» — задал риторический вопрос председатель «Единой России» на встрече с экспертами партии.

Также ранее Трамп заявил, что государствам, испытывающим нехватку топлива из-за ситуации в Ормузском проливе, следует приобретать его у Вашингтона. Он также предложил им как вариант самостоятельно забрать топливо непосредственно из пролива.