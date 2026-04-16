Звёздные войны по-американски: США готовятся «спасать» орбиту от российской ядерной угрозы

США вместе со своими союзниками провели совместные военные манёвры, в ходе которых отрабатывали защиту от гипотетического ядерного удара России из космического пространства. Данную информацию передаёт издание Defense One.

Как пояснили официальные лица, если орбита превратится в арену боевых действий, последствия для всего человечества могут быть катастрофическими. В учениях, получивших название Apollo Insight и прошедших в Колорадо-Спрингс, участвовали Космическое командование США, профильные агентства, NASA, а также военные структуры Австралии, Канады, Новой Зеландии и Британии. Сценарий предполагал ядерный взрыв, выводящий из строя спутниковые группировки.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что за последний год потребность в орбитальных манёврах резко возросла на фоне успехов Китая в области дозаправки и логистики в космосе. По его словам, необходима принципиально иная стратегия сдерживания в затяжном глобальном конфликте с великой державой — стратегия маневренной войны. Главный мастер-сержант Джейкоб Симмонс, в свою очередь, подчеркнул, что космос давно перестал быть вспомогательной системой: от него зависят финансы, медицина, сельское хозяйство, авиация и навигация.

В интервью The Times Уайтинг также заявил, что Москва, по имеющимся данным, рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите. Оно способно уничтожить все спутники на низкой околоземной орбите, и этого нельзя допустить. Именно поэтому, резюмировал глава Космического командования США, манёвры в космосе становятся критически важными.

«Россия остается космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Такое оружие может поставить под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и мы просто не можем это допустить», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить милитаризации космоса со стороны Запада. По словам Захаровой, западные страны одержимы болезненными фантазиями о превращении космического пространства в новую арену военного противостояния. Они совершенно не скрывают своих амбиций, открыто заявляя о желании захватить орбиту, разместить там оружие, чтобы доминировать и управлять планетой.