«Иллюзия бескровной эскалации»: Футуролог объяснил, чем обернётся первый удар в космосе

Американский обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg заявил, что следующая мировая война начнётся не на Земле, а в околоземном пространстве. По его мнению, первые удары будут нанесены по спутниковым группировкам.

Футуролог Руслан Юсупов, комментируя для Life.ru эти тезисы, называет их технически верными, но стратегически близорукими. Главная ошибка аналитиков, по его словам, в попытке перенести логику ядерного сдерживания на космос — концепция взаимного гарантированного уничтожения там не работает.

Порог применения космического оружия критически низок, поскольку уничтожение спутников не влечёт немедленных биологических жертв, и это создаёт у политических элит иллюзию «бескровной» эскалации, провоцируя на превентивные удары для получения тактического преимущества. Руслан Юсупов Футуролог

Эксперт указывает на асимметрию уязвимости: экономика США и их союзников критически завязана на спутниковые сигналы — от логистики и трейдинга до энергосетей. Коллапс этой системы отбросит высокотехнологичный мир в доиндустриальную эпоху. Государства с меньшей степенью цифровизации в такой ситуации получат стратегическое преимущество.

Юсупов также предупреждает о рисках синдрома Кесслера — неконтролируемой цепной реакции столкновений космического мусора, которая может сделать околоземное пространство непригодным для использования на десятилетия. В новой парадигме геополитического доминирования, добавил футуролог, победа будет не за тем, кто нанесёт первый удар, а за тем, чьи конвейерные мощности позволят быстрее восполнять потери.

«Исход наземного конфликта в таких условиях теряет исторический смысл. Таким образом, третья мировая война в космосе не выявит гегемона на Земле — она лишит всю цивилизацию доступа к единственному вектору экспансии», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее глава МИД России также заявлял о риске превращения космоса в зону конфликта из-за «Золотого купола». Сергей Лавров предупреждал, что США вместе со своими союзниками ведут настолько разрушительную политику, что сейчас возникла угроза милитаризации космоса, который в один момент может стать местом баталий.