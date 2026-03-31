Обозреватель Bloomberg допустил, что новая мировая война начнётся в космосе

Американский обозреватель Андреас Клут заявил, что первые удары в возможной новой мировой войне почти наверняка будут нанесены в космосе. В статье для Bloomberg он отметил, что ведущие военные державы, включая США, Россию и Китай, всё активнее используют спутники в военных целях.

По его мнению, именно это подталкивает государства не только к защите собственной космической инфраструктуры, но и к подготовке сценариев уничтожения чужой. Клут считает, что в случае крупного конфликта околоземное пространство может стать одной из первых арен противостояния.

Он также допустил, что в таком столкновении может быть использовано и ядерное оружие.

При этом обозреватель подчёркивает, что для человечества подобный сценарий будет иметь крайне тяжёлые последствия.

Ранее глава МИД России также заявлял о риске превращения космоса в зону конфликта из-за «Золотого купола». Сергей Лавров предупреждал, что США вместе со своими союзниками ведут настолько разрушительную политику, что сейчас возникла угроза милитаризации космоса, который в один момент может стать местом баталий.