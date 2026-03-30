Приступ потери речи: Почему инцидент с астронавтом NASA не должен отменять полёты на Марс

Астронавт Майк Финке пережил на МКС то, что врачи до сих пор не могут объяснить. Готовясь к выходу в открытый космос, он внезапно потерял способность говорить. Этот случай стал первой в истории NASA медицинской эвакуацией с орбиты.

«Это было совершенно неожиданно. Всё произошло на удивление быстро», — вспоминает полковник ВВС в отставке. Он не помнит боли, но встревоженные товарищи по экипажу, увидев его в бедственном положении, мгновенно связались с врачами на Земле.

Приступ длился около 20 минут, после чего Финке почувствовал себя нормально. Ни до, ни после инцидента он не испытывал ничего подобного. Специалисты исключили сердечный приступ и удушье.

Из-за болезни мужчины пришлось отменить его десятый выход в открытый космос, который должен был стать первым для напарницы Зены Кардман. Вся миссия была прервана: корабль SpaceX доставил экипаж на Землю на месяц раньше срока, астронавты сразу отправились в больницу. Финке долго извинялся перед коллегами, пока новый администратор NASA не приказал ему прекратить.

«Это был не ты. Это был космос, верно? Ты никого не подвёл», — заверили его сослуживцы.

Мужчина решил публично подтвердить, что болен именно он, чтобы прекратить спекуляции. Ультразвуковой аппарат на станции пригодился во время приступа, а на Земле он прошёл множество тестов. NASA изучает медицинские карты других астронавтов, чтобы выяснить, не случалось ли чего-то подобного ранее. Сам Финке, несмотря на пережитое, надеется однажды вернуться на орбиту.

Медицинские инциденты на орбите случаются крайне редко, а истории с космонавтами Александром Лавейкиным и Владимиром Васютиным в своё время не афишировались, рассказал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, комментируя недавний случай с астронавтом Майком Финке. По словам эксперта, произошедшее на МКС удивительно.

«Сколько ни изучай человеческий организм, он остаётся «землёй неизведанной», да и влияние космических факторов ещё нуждается в изучении. Наверняка в будущем ещё случится что-то новое и неожиданное», — отметил специалист в беседе с kp.ru.

При этом он подчеркнул, что такие ситуации не должны становиться препятствием для освоения дальнего космоса. Исключить вероятность подобных происшествий на Луне или Марсе нельзя, но отказываться от миссий из-за этого не стоит.

«Надо идти на осознанный риск, иначе мы навсегда останемся на Земле. С риском были связаны Великие географические открытия, развитие авиации, да и покорение космоса не всегда шло гладко», — резюмировал Железняков.

