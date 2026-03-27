И это первая армия мира? Топ-5 унизительных провалов США и Трампа в Иране

Топ-5 унизительных провалов США и Трампа в Иране

Три недели «Эпической ярости» обернулись для США не блицкригом, а чередой унижений. Как это произошло и почему Трампу пришлось давать заднюю — в материале Life.ru. 26 марта, 21:45

Военная операция США против Ирана с характерным для англосаксов кричащим названием «Эпическая ярость» перевалила за трёхнедельную отметку. Промежуточные итоги для Вашингтона таковы: блицкриг не удался, ущерб колоссален, репутация подорвана. И главная беда даже не в нефтяном коллапсе из-за блокировки Ормузского пролива и не в том, что от варварского вторжения Штатов пришлось откреститься даже Европе. Страшнее для Вашингтона то, что Тегеран сорвал маску с первой армии мира и показал: американцам можно хорошо дать по зубам. И сколько бы Дональд Трамп ни писал фразу «мы победили» в Truth Social, для всего мира отныне очевидно, что «Эпическая ярость» стала скорее эпическим фиаско бывшего гегемона. Пять главных провалов Пентагона в Исламской Республике — в нашей подборке.

Крах неприступности

Самый большой просчёт американской разведки связан, пожалуй, с колоссальной недооценкой оборонительных возможностей Ирана и его воли к отмщению. В первый же день «Эпической ярости» десятки баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников обрушились на все базы США в регионе. Полыхали не просто логистические центры — огнём оказались объяты крупнейшие места дислокации военных на Ближнем Востоке: штаб Пятого флота в Бахрейне, авиабаза «Аль-Дафра» в Арабских Эмиратах, Аль-Хардж — в Саудовской Аравии, Али ас-Салем — в Кувейте, Эрбиль — в Ираке и даже Диего-Гарсия — в Индийском океане. И это не считая ударов по стратегическим радиолокаторам, небоскрёбам с офицерами, батареям противовоздушной обороны и ближайшему союзнику Штатов в этом конфликте — Израилю.

Пожар на базе США в Эрбиле. Фото © X / Narjes_Rahmati

Сказать, что это был полнейший провал американской и израильской ПВО — это не сказать ничего. Достаточно взглянуть на эпичные кадры с прилётами по базам США, которым не помешал ни Patriot, ни хвалёный THAAD, ни тем более «Железный купол». Иранские баллистика и гиперзвук пощёлкали их как орешки. И пусть подло убит Али Хаменеи, и пусть обезглавлен Совбез, и пусть Корпус стражей исламской революции потерял десятки командиров, тем не менее встречный урон наносится по сей день. Конечно, он неравноценен, но он беспрецедентен за последние десятилетия.

100% пафоса, 0% точности

Когда-нибудь читали мемуары американского полковника Томаса Марка Маккерли, который стоял у истоков создания американского ударного БПЛА MQ-1 Predator? В одной из глав офицер пишет, дескать, даже небольшой ракете Hellfire категорически нельзя упасть с крыла дрона на объект, если он не будет идентифицирован как законная цель с вероятностью в 100%. Звучит красиво, если бы только не оказалось полной ложью. Первый же день «Эпической ярости» задал всей операции кровожадный тон. Американские ракеты разом отправили на тот свет 165 школьниц и педагогов в иранском Минабе. Взрывы в учебном учреждении были такой силы, что детишек из-под обломков доставали ещё несколько дней.

На месте прилёта оказались обломки с маркировкой Made in USA. Позже МИД Ирана заявил, что это были две американские крылатые ракеты Tomahawk. И пока Пентагон водил всех за нос обещаниями разобраться в произошедшем, Дональд Трамп не придумал ничего лучше, чем обвинить в трагедии... Тегеран! Якобы страна сама обстреляла свою столицу чужим оружием и убила ни в чём не повинных малышей. К несчастью для Исламской Республики, далее бессмысленные смерти детей продолжились. Самой маленькой жертве было всего 10 дней от роду.

Не менее ужасно, что все эти удары воспринимаются Пентагоном как развлечение. Уже несколько раз кадры атак подавались Министерством войны США через шуточные ролики с вставками из видеоигр. Сначала подводкой к нарезке взрывов стал шутер Call of Duty, а после дошло и до Grand Theft Auto: San Andreas.

Кадры ударов с мемом из GTA. Видео © X / White House

Война с картинками

Одними лишь базами и военным персоналом потери США не ограничились. В этой пока трёхнедельной операции нашлось место и для откровенной глупости. Чего стоит только потеря сразу трёх истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle от дружественного огня. Небывалый в истории «френдли-фаер» американским орлам устроила ПВО Кувейта. А как вам первое в истории уничтожение истребителя пятого поколения F-35? А рухнувший в Ираке заправщик KC-135? А рекордное число сбитых над Ближним Востоком разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper? И это меньше чем за месяц!

Уничтожение F-15 над Кувейтом. Видео © Telegram / Mehr News Agency

Но даже не уничтоженные союзниками истребители стали квинтэссенцией абсурда операции в Иране. Крылатая фраза Михаила Задорнова об американцах приходит на ум тогда, когда в официальных видеонарезках Пентагона видишь удары по нарисованным самолётам и вертолётам на базах иранских ВВС. Не полноразмерным макетам, а обыкновенным рисункам на взлётно-посадочной полосе! Напомним, речь идёт о первой армии мира с колоссальными (по крайней мере, так считалось) разведывательными возможностями.

Удары по рисункам самолётов. Видео © X / White House

Ормузский пролив

Как много боли для Соединённых Штатов в этих двух словах. Прежде чем начинать очередную бучу на Ближнем Востоке, американской верхушке стоило подумать о её возможных последствиях для мировой экономики. Но сиюминутные интересы оказались выше долгосрочных прогнозов. Как только ликвидация политической верхушки развязала Ирану руки, он совершенно предсказуемо заблокировал Ормузский пролив. Это одна из важнейших артерий мировой торговли нефтью и газом — бутылочное горлышко между Персидским заливом и Индийским океаном, через которое идёт (шла) треть чёрного золота всего мира.

Ормузский пролив из космоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Как только судоходство остановилось, а нефтегазовые фьючерсы помахали всем ручкой и взлетели в стратосферу, началась целая комедия. Осознав, каких дров нарубил, Трамп пустился во все тяжкие. Сначала он начал молить друзей по НАТО отправить свои военные корабли в пролив для конвоирования танкеров. Дошло до того, что просьба о подмоге поступила даже Китаю — главному геополитическому сопернику Вашингтона. Впрочем, рисковать своим флотом никому не захотелось. Получив от ворот поворот, президент США принялся стыдить союзников и обзывать их трусами.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Трампу пришлось снять санкции с российской нефти и серьёзно подпалить пятые точки европейцам и Украине. Ещё Штаты временно разрешили продавать иранское чёрное золото. Вся эта вакханалия сопровождалась десятками угроз в адрес Тегерана. Финалом был «пугающий» ультиматум: Белый дом дал 48 часов на разблокировку пролива. По истечении этого времени США должны были разнести все электростанции в Исламской Республике. Иран ответил не менее жёстко: тогда американцы разом лишатся всей инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Уже на следующий день Трамп дал заднюю. Забыв про свой же ультиматум, республиканец объявил о приостановке ударов по итогам каких-то «успешных переговоров». Таких же мифических, как и ядерное оружие у Ирана. В Тегеране контакты опровергли, обвинив Штаты в попытке выиграть время и снизить тарифы на нефть. И этот план удался — фьючерсы пошли вниз. Но какой ценой? Не получив поддержки от могучего американского флота и союзников, президент США почти целый месяц унижался в Сети, а потом первым сделал шаг назад.

Сама операция

Наконец, главный конфуз американской операции «Эпическая ярость» — это сама операция «Эпическая ярость». Она войдёт в историю как самая безрассудная и опрометчивая выходка Соединённых Штатов со времён Ирака. Иранцы показали миру, что даже бывшего гегемона можно схватить за причинное место и он не ответит ядерным апокалипсисом. Оставшись без союзников и присев в экономическую лужу, тот окажется всего лишь растерянным и напуганным «бумажным тигром», который надолго запомнит этот урок.

Авторы Илья Пушкарев