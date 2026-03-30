30 марта, 10:08

Мощная вспышка на Солнце может сорвать запуск лунной миссии NASA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

На запуск лунного корабля NASA, запланированного на начало апреля, может повлиять сильная солнечная вспышка. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Мощная вспышка на Солнце может сорвать запуск лунной миссии NASA. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Как и прежде, причём сейчас в ещё большей степени, неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (01:24 2 апреля мск) стартом лунного корабля НАСА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные явления уже ранее учитывались при подготовке полётов. Однако текущая ситуация вызывает ещё больше вопросов из-за усиления активности. Американские специалисты также следят за обстановкой. В частности, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заранее предупреждало о возможных радиационных бурях.

Эти данные передаются NASA для оценки рисков. В первую очередь речь идёт о безопасности экипажа и стабильной работе оборудования. При этом окончательное решение о запуске остаётся за самим агентством. Там учитывают совокупность факторов, включая состояние космической среды.

Магнитные бури 30, 31 марта и 1 апреля: ИКИ РАН бьёт тревогу! Земля под угрозой прямого попадания

Ранее учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку высокого класса. Речь идёт о событии уровня X1.4 — одном из самых сильных. Подобная активность наблюдалась сравнительно недавно — в начале февраля. Новая вспышка произошла утром и была зарегистрирована специалистами в 6:19.

Милена Скрипальщикова
