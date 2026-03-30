Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 07:00

Учёные зафиксировали мощную вспышку на Солнце, облако плазмы может задеть Землю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr.alien001

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr.alien001

На Солнце произошла мощная вспышка класса X1.4, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Последний раз событие такого уровня фиксировали 4 февраля.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 6:19 — уровень X1.4 (очень сильная)», — говорится в публикации.

Апокалиптично-алое небо превратило Австралию в марсианский пейзаж

Вспышка зарегистрирована в той же активной области, откуда 28 марта произошёл выброс плазмы. По данным учёных, новое облако вещества уже видно на космических снимках. Основная масса уходит в сторону от Земли, но всего на 40 градусов, что нельзя считать полностью безопасным. Периферийные части облака газа могут оказать влияние на планету.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Они могут вызывать магнитные бури, которые способны влиять на работу энергосистем, навигационных систем, коротковолновую связь, а также расширять географию полярных сияний. Влияние магнитных бурь на здоровье человека научно не доказано.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar