Учёные зафиксировали мощную вспышку на Солнце, облако плазмы может задеть Землю

На Солнце произошла мощная вспышка класса X1.4, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Последний раз событие такого уровня фиксировали 4 февраля.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 6:19 — уровень X1.4 (очень сильная)», — говорится в публикации.

Вспышка зарегистрирована в той же активной области, откуда 28 марта произошёл выброс плазмы. По данным учёных, новое облако вещества уже видно на космических снимках. Основная масса уходит в сторону от Земли, но всего на 40 градусов, что нельзя считать полностью безопасным. Периферийные части облака газа могут оказать влияние на планету.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Они могут вызывать магнитные бури, которые способны влиять на работу энергосистем, навигационных систем, коротковолновую связь, а также расширять географию полярных сияний. Влияние магнитных бурь на здоровье человека научно не доказано.