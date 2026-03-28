Учёные из ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце

На Солнце произошёл крупный выброс плазмы, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Событие может повлять на старт пилотируемой лунной миссии, запланированной американцами — экипаж выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли, оказавшись прямо внутри облака плазмы.

«В этой связи солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально», — написали учёные в телеграм-канале.

