Учёные из ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце
Крупный выброс плазмы, произошедший на Солнце. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
На Солнце произошёл крупный выброс плазмы, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Событие может повлять на старт пилотируемой лунной миссии, запланированной американцами — экипаж выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли, оказавшись прямо внутри облака плазмы.
«В этой связи солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально», — написали учёные в телеграм-канале.
