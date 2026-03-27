Магнитные бури 27, 28, 29 марта: Солнце «спит» или готовит новое нападение на метеозависимых?

«Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся ещё 20 марта (в прошлую пятницу), судя по всему, наконец-то завершился», — заявили в ИКИ РАН. Неужели все страдания позади и можно выдохнуть с облегчением? Да! В ближайшие дни нас не ждут большие изменения в космической погоде. А значит, Солнце действительно решило взять отпуск и немного пожалеть нас, метеозависимых людей. Это ли не радует?

Как отмечают учёные Лаборатории солнечной астрономии, на настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Магнитная буря в середине марта стала комбинацией воздействия от корональной дыры и от нескольких пришедших к планете средних облаков плазмы. Но всё это уже позади!

В спокойные дни прогнозы магнитных бурь читают особенно внимательно. На графиках — зелёная зона, но мы знаем, что Солнце не терпит предсказуемости. Главный вопрос на ближайшие выходные: удастся ли прожить 27, 28 и 29 марта в тишине или кому-то придётся держать таблетку под рукой? Следим за данными Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, нас ждёт достаточно благоприятный период, в который можно отдохнуть и перевести дух. 27 марта не сулит перемен в магнитосфере. Небольшие волнения пришлись на полночь, что оценивалось по индексу геомагнитной активности Kp в 4,5 балла и чуть-чуть не дотянуло до уровня слабой магнитной бури G1. Однако позже индекс опускается до приятных 2–3 баллов, что не окажет никакого влияния на людей. Тем не менее вероятность повышенной активности составляет 25%, но радует, что риск магнитной бури находится на минимальных показателях в 7%. А в 68% случаев нас ждёт спокойная магнитосфера.

28 марта — день, когда можно полноценно отдохнуть! С вероятностью в 82% космическая погода будет благоприятной. Риск магнитных бурь находится почти на нуле, а вероятность повышенной активности составляет всего каких-то 15%. Индекс геомагнитной активности Kp оценивается в 1,5–2 балла, что никаким образом не повлияет даже на чувствительных людей. Показатели настолько низкие, что невозможно не обрадоваться. Это полноценный день отдыха после целой недели сильных магнитных бурь!

29 марта хоть и имеет низкие показатели, но расслабляться пока рано. Вы сможете отдохнуть 28 марта, однако позже стоит немного насторожиться. Вероятность спокойной магнитосферы уже снижается до 68%, что, конечно, не страшно, но и не так приятно. А вот шанс повышенной активности возрастает до 25%, а с ним и риск магнитных бурь встаёт с колен и повышается до 7%. Да, всё ещё общая картина не вызывает тревоги, и по большей части бояться нечего. Индекс геомагнитной активности Kp составляет 2–3 балла и поднимается ближе к ночи. Интересно, что нас ждёт 30-го числа…

Однако терять бдительность не стоит. Солнце не из тех, кто держит слово. Оно способно скрыть свои истинные намерения в прогнозах, чтобы затем выдать неожиданную вспышку. Достаточно лёгкого возмущения солнечного ветра — и на графиках вновь загораются красные секторы.

Согласно данным xras.ru, геомагнитная обстановка остаётся спокойной. Активность Солнца находится на низком уровне: жёлтые столбики на графиках Kp возможны, но лишь изредка. Специалисты отмечают, что светило в конце марта пребывает в состоянии «сонливости» и предпосылок для его пробуждения пока не наблюдается. Однако здесь и кроется главная опасность: спокойное Солнце — самое коварное. Достаточно небольшого усиления солнечного ветра или слабой вспышки в нужной точке диска, чтобы ситуация изменилась за считаные часы.