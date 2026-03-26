«Мне 65, и я живу на полной скорости»: История Ирины Поповой, покорившей Байконур, Арктику и «Формулу-1»

Когда Ирина Попова выходит из дома, то знает точно, что день будет наполнен смыслом. В свои 65 лет она не просто «активный пенсионер», а самый настоящий путешественник-экстремал, бизнес-леди с 30-летним стажем в индустрии красоты и человек, чья энергия могла бы зарядить небольшую электростанцию!

Путь Ирины к жизни мечты был долгим, но интересным! Педагогическое образование, 13 лет стажа работы в школе и, наконец, осознание: «Нужно что-то менять». В 1998 году она случайно попала в компанию по дистрибуции косметики. Пройдя путь от курьера до владельца собственного бренда, она создала дело своей жизни. Но главные свои приключения она оставила не для офиса, а для мира.

Ирина Попова на «Формуле-1». Видео © Из личного архива Ирины Поповой

Как Байконур меняет сознание?

Особое место в душе Ирины занимает Байконур. Туда она попала случайно, наткнувшись в Интернете на предложение «Страны космического туризма». «Я не думала ни секунды», — признаётся она. То, что увидела Ирина, превзошло все ожидания. Проводы космонавтов, которых, по её словам, хочется носить на руках за их десятилетнюю подготовку и мужество, и сам момент старта ракеты — это то, что женщина называет «особой энергетикой».

«Ты стоишь в двух километрах. Степь, огненный шар... и «свеча» уходит вверх. Три тысячи туристов кричат «ура!», и голос диктора над степью: «Корабль вышел на орбиту!» — невообразимо. Это гордость за страну, величие человеческого разума», — делится впечатлениями Ирина. Но космическое приключение не закончилось. Позже в Звёздном городке она надела настоящий скафандр, познакомилась с космонавтами и даже испытала на себе 4G-перегрузки в центрифуге. «Я теперь знаю, что чувствуют космонавты», — смеётся Ирина.

Сквозь штормы и туманы: победа над стихией

Ирина Попова доказывает, что возраст — это просто цифра. Фото © Из личного архива Ирины Поповой.

Портфолио путешественницы — это не только восторг, но и суровая романтика. Она помнит, как шла через 12-балльный шторм в проливе Дрейка по пути в Антарктиду, где на берегу их встречали 10 тысяч пингвинов. В Арктике ветер сносил с ног, напоминая, что жизнь полна неожиданностей. Однако самым опасным моментом для неё стал спуск с гор в Болгарии.

Мы прошли 5 озёр из семи, начал спускаться туман. Я не видела вытянутой руки, мы шли на ощупь. Главное в такой момент — не теряться. Не позволяя себе паниковать, ты создаёшь вокруг обстановку уверенности, и выход обязательно найдётся. Ирина Попова

Испытание скоростью: «Формула-1» и полёт на болиде

Даже случайные ошибки Ирина превращает в приключения. Однажды в Эмиратах у них с подругой отменили рейс. Вместо того чтобы расстраиваться, женщины отправились в Оман, а затем осуществили давнюю мечту — попали на гоночный трек «Формулы-1». Ирина признаётся, что у неё тряслись поджилки от рёва моторов, но отступать она не привыкла. Облачившись в комбинезон и шлем, женщина заняла место в болиде.

Меня пристёгивали два человека, чтобы я не болталась в кресле. И болид рванул с места. Скорость до 200 км/ч, табло мелькают: 120, 140, 195... Голова в шлеме бьётся об поручни, запах сожжённой резины, ветер. Четыре круга этого ада и кайфа. Я словила такой дух скорости, что до сих пор вспоминаю. Ирина Попова

Карта мира из тысячи брелоков

Карта из тысячи брелоков: как Ирина сохраняет свои воспоминания? Видео © Из личного архива Ирины Поповой

У каждого туриста есть свой способ сохранить воспоминания. У Ирины это не просто магниты на холодильнике, а уникальная арт-инсталляция. В её квартире висит огромная карта мира, вырезанная из пробки, на которой размещено более тысячи брелоков.

«Я всегда привожу их сама. Из Антарктиды, с Северного полюса, Эфиопии... Когда ложусь спать, смотрю на эту карту, и перед глазами проходят все приключения. Это моя летопись», — рассказывает предпринимательница. Коллекция продолжает расти. В планах Ирины — добрать заветную сотню стран: Центральная Африка, Аляска, Канада и та самая Исландия, куда помешал попасть ковид.

Секрет вечной молодости: перспектива и никакого застоя

На вопрос об источнике её неиссякаемой энергии Ирина отвечает коротко: «Из перспективы». У неё всегда должно быть что-то намечено — новое путешествие, спектакль, встреча или спортивное событие. Второй секрет — спорт. Ежедневные прогулки со скандинавскими палками, плавание и активный образ жизни помогают держать форму. Однако женщина признаётся, что боится высоты и пока не решается на прыжок с парашютом или полёт в невесомости, но не исключает, что исполнит и это — например, к своему 70-летию. Удивительно, правда?

Если вы нытики, вы будете в депрессии. А если поднимете пятую точку с дивана и начнёте действовать уже сегодня, мир откроется совсем с другой стороны. Ирина Попова

Ирина Попова, коренная москвичка, педагог, бизнес-леди и путешественница, своим примером доказывает, что возраст — это просто строчка в паспорте. Настоящая жизнь измеряется не годами, а количеством стран и любовью к этой самой жизни!