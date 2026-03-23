От коляски до большой сцены: Вдохновляющие истории, как танец возвращает детям с ампутацией веру в себя

Мы привыкли считать, что танец — это просто хобби. Но для кого-то это целая жизнь, способ общаться с миром и последняя ниточка, связывающая с самим собой, когда кажется, что мир рухнул. Life.ru рассказал историю жизни 14-летней Полины Гладких, которая впечатляет силой духа! Можно ли найти опору в танце, когда ты учишься жить заново?

Девочка, которая спросила о танцах первой

Полина Гладких фактически выросла на войне. Город, где жила четырёхлетняя девочка, стал её первой суровой школой жизни. Тогда в Горловке в 2014 году начались бомбёжки. Но даже в этих условиях в ней росла любовь к искусству. Пластичная от природы Полина с прекрасным чувством ритма начала заниматься танцами с четырёх лет: сначала в садике, а затем в студии современного танца «Джем», где участвовала в массовых постановках. Танец был не просто увлечением, а «каждый раз новой историей».

Роковой день наступил 18 августа 2022 года. Полина играла на детской площадке в жилмассиве «Строитель», когда начался обстрел ВСУ. Осколочные ранения, раздробленные конечности — врачам пришлось ампутировать правую ногу и левую руку. Когда девочка пришла в себя после операции в больнице, её первый вопрос, заданный маме: «Как я теперь буду танцевать?». Девочку не волновали ни боль, ни страх, ни ужасы происходящего.

Мама тогда ответила просто и твёрдо: «Обязательно будешь». Этот диалог стал точкой отсчёта нового пути. После лечения в Москве, в клинике Леонида Рошаля, где заботу о семье взял на себя фонд «Доктор Лиза», Полине предстояло найти способ вернуться к любимому делу.

Фонд «Преодолей-ка»

С января 2023 года, сразу после выписки, жизнь Полины изменилась благодаря фонду «Преодолей-ка». Как рассказывает директор организации, танец — это не просто постановка номеров, а уникальный метод реабилитации. Он позволяет человеку с инвалидностью заново выстроить связь с собственным телом, ощутить его целостность, забыв о физических границах.

Евгений Альбертович, руководитель фонда, объясняет: занятия строятся по принципу индивидуального подхода. Для кого-то это работа у станка, а для других — поддержки. В «Преодолей-ка» не боятся ставить сложные задачи. Когда Полина пришла в фонд, у неё ещё не было протезов. Но она сразу включилась в групповую работу и начала заниматься в дуэте с партнёром Артёмом.

«Евгений Альбертович научил нас работать в паре, — рассказывает Полина. — Первый номер я исполняла на коляске. Мой партнёр дополнял меня в этом танце. Например, своим движением он словно продолжал мою руку и в танце я ощущала её как свою. Мы создавали единый образ».

Получив бионический протез стопы, позволяющий танцевать даже в туфлях на каблуках, Полина начала осваивать новую технику. В её репертуаре появились классический танец, диско, танго и, наконец, вальс. «Я чувствую протез как живую ногу», — говорит девочка.

Путь на «Синюю птицу» и большую сцену

Самым запоминающимся моментом для Полины стал первый выход на сцену с номером «Зима» в Суздале. Тогда, в апреле 2023-го, они с Артёмом впервые показали, на что способны. Но настоящим прорывом стало участие в шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия».

История их выступления — это сюжет, достойный отдельного фильма. Пройдя кастинг на «Мосфильме», дуэт получил одобрение от самой Дарьи Златопольской. Номер «В мастерской скульптора» поразил жюри своей художественной целостностью. А когда они вышли в финал, за три недели был создан новый, самый сложный номер на песню «Лететь» Антона Беляева.

«Для меня это было испытание на стойкость, жизнь в поисках баланса между учёбой, любимым делом и съёмками, готовность отдать все силы на результат», — вспоминает Полина. И хотя победа в конкурсе стала вершиной, сама девушка считает, что настоящий прорыв случился в январе 2023-го, когда она впервые пришла в «Преодолей-ка».

Сегодня Полина не только танцует, в мае 2025 года окончила 8-й класс с отличными оценками. Она снялась в фильме «Волшебный оберег», вышедший на экраны в 2024 году, а потом сыграла в масштабном гала-спектакле Илзе Лиепы «Россия — душа моя», где исполнила одну из главных ролей в хореографической постановке. Девушка продолжает идти дальше, несмотря ни на что.

Как был создан фонд?

Изначально идеи создавать фонд не было. Анна Олеговна Гонек, президент благотворительного фонда «Преодолей-ка», по образованию специальный психолог, училась в РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге и работала по специальности.

Рождению проекта послужило случайное знакомство с Дмитрием Сенюковым, который занимался производством колясок активного типа и проводил реабилитационные сборы для взрослых людей с ограниченными возможностями. Сам Дмитрий тоже пользовался коляской и вдохновлял многих своим примером. В общении с ним Анна Олеговна и пришла к необходимости открыть детский проект, где дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата бесплатно, в родном городе, на постоянной основе смогли бы заниматься танцами на колясках.

Именно Дмитрий пригласил Евгения Альбертовича Ёлкина как хореографа, они были знакомы по реабилитационным сборам, где Евгений Альбертович был волонтёром. Детский проект получил первый грант и своё имя «Преодолей-ка». Евгений проводил занятия, адаптируя достижения хореографии для детей с инвалидностью, Анна Олеговна начала работу как психолог проекта, а компания «Преодоление» изготавливала танцевальные коляски для детей.

4 истории любви и преодоления из фонда «Преодолей-ка»

Каждая судьба, прошедшая через «Преодолей-ка», достойна полноценного рассказа! Давайте разберём некоторые из них:

Елена и Роман: история любви

Елена — девушка с диагнозом «спина бифида». Она передвигается на коляске, но это никогда не мешало ей быть яркой и целеустремлённой. До того как она начала посещать занятия в «Преодолей-ка», художественный руководитель фонда Евгений Ёлкин работал главным балетмейстером конкурса «Мисс независимость» для девушек, передвигающихся на колясках. Лена была в числе кандидаток на титул.

Евгений Альбертович ставил для участниц конкурса танец, который девушки исполняли в паре с курсантами МЧС. В пару Елене он поставил Романа. Так на репетициях, под музыку и в движении, зародилось чувство. Елена стала «Мисс независимость – 2016» и нашла свою судьбу. С Романом они поженились через несколько лет, а в 2022 году на свет появилась их дочка.

После конкурса Лена продолжила заниматься в фонде. Рома тоже посещал занятия. Один из номеров они исполняли вместе. Его лейтмотивом стала тема женской привлекательности. Может ли женщина на коляске быть притягательной? Может. Красота, освящённая силой воли и упорством, нежностью и теплом, — таков образ Лены. Именно так она покорила сердце своего будущего мужа и зрителей конкурса, по праву обретя титул. В фонде хотели этот образ запечатлеть, развить его с помощью художественной формы.

Александра и Борис: от трости до благодарности мэра Москвы

Александра потеряла ногу в ДТП. До того как прийти в «Преодолей-ка», она пробовала разные направления реабилитации, но ничего не помогало вернуть утраченные ощущения и обрести уверенность. На занятия она пришла спустя несколько лет после травмы, передвигаясь с помощью трости. И никогда раньше не занималась танцами.

В фонде Александру включили в художественные постановки, назначили индивидуальные занятия, где особое внимание уделили работе над техникой исполнения шага. Позже для девушки подобрали направление в хореографии, которое подошло ей больше всего, — аргентинское танго. По воле судьбы нашли для неё достойного партнёра — Бориса.

Сегодня с особой гордостью в фонде наблюдают за её самостоятельными шагами и успехами в хореографии. Могли ли тогда предположить, что участница проекта станет преподавать танец? Нет, но это произошло. Александра в силу своих успехов уже несколько лет как завершила работу в проекте и сейчас трудится и выступает вместе с Борисом. В прошлом году она была удостоена благодарности мэра Москвы за вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства. Это говорит о том, что в работе с подопечными проект идёт правильным путём, актуальным и значимым для страны.

Лилия и Пётр: уникальный дуэт с редчайшим диагнозом

Мукополисахаридоз — редчайшее генетическое заболевание. За весь период работы фонда обратилось три семьи с такими детьми. Этот недуг влечёт за собой ряд тяжелейших последствий в развитии опорно-двигательного аппарата. В «Преодолей-ка» работают над тем, чтобы подопечные могли сохранить и развить всевозможные двигательные навыки.

Среди тех, с кем работали, — Лилия, очень артистичная и остроумная девушка. В силу болезни каждое её движение — это целая прожитая жизнь, наполненная испытанием и особым смыслом. В проекте она занималась более десяти лет, и сейчас главная поддержка фонда поступает от её семьи. В «Преодолей-ка» Лиля прожила много образов, и все так или иначе отражали её жизненный путь.

Осенью 2022 года в проект пришёл молодой человек девятнадцати лет с таким же заболеванием, как у Лили. Пётр присоединился к «Преодолей-ка» на короткий срок — один сезон, пока проходил курс экспериментального лечения в Москве. Он был открыт душой ко всему, что происходило в проекте, и стал партнёром Лили в танце. Так родился уникальный для мира дуэт.

Их «Танец с тросточкой» собрал много положительных отзывов, он был интересен зрителям разных возрастов. Пётр был впечатлён тем, как танцует Лиля, и стремился стать для неё достойным партнёром. Выступили они вместе впервые в Суздале весной 2023 года, когда и Полина впервые предстала перед зрителями с номером «Зима».

Для Петра это было очень ответственное и волнительное событие. Он много переживал, не расставался с тросточкой, репетировал на улице, в холле, в номере. Для Лили выступление тоже было новым и непростым. Девушка танцевала много лет, прекрасно исполняла сольные партии, но в дуэтной работе ей следовало прислушиваться к ритму партнёра, впервые погрузившегося в мир танца, поддерживать его и строить совместный образ. С чем Лиля справилась на все сто.

Семья Головиных: когда танцуют все

Есть примеры, когда в жизнь проекта вовлекается вся семья. Одна из них — семья Головиных. Их старшей дочери Ксении девятнадцать лет. В семь лет она увидела танцы на колясках по телевизору и тоже захотела танцевать. Мама нашла проект «Преодолей-ка», и с тех пор их пути неразделимы. За эти годы Ксения пережила три сложнейшие операции и проходила долгий процесс восстановления. Первый вопрос, который она задавала врачу: «Когда я снова смогу танцевать?» В этом она с Полиной похожа.

Младшая сестра Ксении, Таисия, тоже была вовлечена в творческую жизнь проекта. Уже в три года она выступала в Государственном Кремлёвском дворце вместе со своей старшей сестрой. Девочки прошли большой путь в «Преодолей-ка», прожили много ярких образов.

Вероника и Александр, родители девочек, тоже в скором времени стали танцевать. По субботам они занимаются в общей группе, включены в массовые номера. Они стабильно посещают занятия по аргентинскому танго и более того, даже вдвоём самостоятельно поставили номер на основе тех знаний, которые получили на занятиях. Так у родителей и девочек сложились общие интересы, а у Вероники с Александром теперь есть даже плейлист на двоих в стиле танго.

История любого человека, который пришёл в «Преодолей-ка», прошёл здесь определённый путь, — уникальна. Для подопечных фонда каждое выступление становится маленькой прожитой жизнью. А танец — не просто движением, но языком, на котором они говорят о самом главном: о силе, о любви и о том, что никакая травма не может отнять у человека право быть счастливым.