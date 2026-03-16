Не спешите радоваться! Почему весной нас накрывает апатия и как в этом виноват световой день

Вы когда-нибудь замечали, как странно на нас действует весна? С одной стороны, долгожданное тепло приносит нам чувство радости и беззаботности, забытое с наступлением зимы. Но, с другой стороны, после недолгой эйфории мы как будто падаем ниже, чем были до этого. Появляются апатия, сонливость, раздражение... Но почему так происходит? Мы так ждали весну — и вот она пришла: за окном солнце, день наконец-то можно ощутить по-настоящему! А может, дело в другом? Мы так привыкли к постоянной темноте, что наш организм не справляется с резкими изменениями погоды? Life.ru разобрался в том, как резкое увеличение светового дня влияет на людей и действительно ли солнце виновато в нашем состоянии.

Что происходит с организмом на самом деле?

Как свет влияет на организм: гормональная перестройка весной.

Вспомните, как всю зиму мы жаловались на отсутствие солнца: идём на работу — темно, выходим после рабочего дня — снова темно. Как же хорошо, что наступила весна! Теперь можно наслаждаться светом не только из окна офиса. Но вот только мы забываем, что организм не успел выйти из режима энергосбережения. К середине зимы мы привыкли к отсутствию серотонина, гормона радости, а тут снова изменения. Для нашей психики это как сигнал тревоги: «Внимание! Условия изменились! Нужно срочно перестраивать работу всех систем!» И действительно, весь организм вынужден опять перестраиваться под новый режим жизни. Что именно происходит внутри?

Гормональная встряска

Свет, попадая на сетчатку глаза, бьёт прямо по эпифизу — маленькой железе в мозге, которая производит мелатонин. Выработка вещества резко тормозится. Если зимой мелатонин вырабатывался почти весь день, то теперь организм получает команду «спать меньше». Одновременно растёт уровень кортизола. Утром, когда светло, его выброс становится мощнее. Это хорошо, чтобы проснуться, но плохо, если кортизол зашкаливает. Он делает нас тревожными и дёргаными. И наконец, серотонин. Свет запускает его синтез. Именно поэтому в солнечные дни нам становится грустно, когда мы сидим в офисе без окон. Нам нужен свет, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Сердце и сосуды начинают работать активнее

Организм думает: «Раз день длинный, значит, нужно больше двигаться, нужно больше кислорода». Сердце начинает биться чуть быстрее. Сосуды могут сужаться или расширяться активнее. Отсюда головные боли в солнечную погоду и ощущение, что пульс стучит в висках. Особенно это чувствуют люди с низким или высоким давлением.

Мозг и нервная система на пределе

Нервная система перевозбуждается. Представьте, три месяца вы сидели в тихой комнате с приглушённым светом, а потом вас резко вывели на шумную площадь с прожекторами. Примерно то же чувствует мозг. Он получает слишком много сенсорных сигналов. Отсюда усталость, которая накатывает к вечеру, хотя вы ничего непривычного не делали. А что же происходит с нашей психикой в такие моменты?

Солнца теперь много: Почему нас так штормит?

Почему весной портится настроение? Как на самом деле наша психика реагирует на свет?

Все мы когда-то слышали фразу «В здоровом теле — здоровый дух». В момент таких гормональных перестроек мы нередко чувствуем себя неважно не только на физическом уровне. Все процессы внутри нашего организма отражаются на психологическом состоянии. Эти процессы даже разделены на три фазы.

Фаза первая: эйфория и мания величия

В первые максимально солнечные дни накрывает эйфория. Кажется, что мы супергерои. Мы планируем кучу дел, соглашаемся на все встречи, тащим домой проекты. И думаем: «Наконец‑то я ожил!» На самом деле это просто гормоны бьют ключом, а мозг ещё не понял, что сил на всё это безобразие у него нет.

Фаза раздражения и усталости

Через неделю такого марафона наступает откат. Мы начинаем злиться. На близких, на то, что надо рано вставать, на то, что на улице светло, а спать хочется. Появляется чувство, что вы не успеваете жить. Солнце как будто давит: «Смотри, день длинный, а ты лежишь на диване, бездарь». Возникает чувство вины.

Фаза третья: тревога

Если организм совсем не справляется, может прийти тревога. Она беспредметная — вам просто страшно. Учёные связывают это с тем, что мозг не получает привычной дозы темноты для отдыха. Он не может «перезагрузиться» ночью, так как мелатонина мало, и начинает паниковать днём.

Да, нам действительно приходится нелегко. Но жить же как-то надо, у всех есть дела, работа, личные планы. Как помочь своему организму перестроиться?

Как помочь своему организму: лайфхаки для продуктивной весны 2026

Весенняя тревожность: причины и способы решения проблемы. Как помочь своему организму?

Главное, помнить, что ваш организм — не враг. Он просто пытается подстроиться, и было бы неплохо ему помочь! Life.ru собрал действительно работающие лайфхаки.

Создайте искусственную ночь

Да, солнца стало много. Но вашей нервной системе нужна темнота для восстановления. Купите плотные блэкаут-шторы или спите в маске для сна. Это не стыдно, это физиология. Вы должны подать мозгу сигнал о том, что спать не просто нужно, а необходимо. Это поможет выработке мелатонина, даже если за окном белые ночи.

Соблюдайте режим сна

Звучит скучно, но это и правда работает. Если день стал длиннее, это не значит, что надо ложиться в полночь. Свет обманывает мозг, ему кажется, что спать ещё рано. Постарайтесь заставить себя ложиться графику. Даже если не спится, просто лежите в темноте. Через 20 минут организм поймёт, чего от него хотят.

Не насилуйте себя активностью

Вам не нужно бежать марафон только потому, что на улице весна. В период адаптации, а это первые 2–3 недели, снизьте физические нагрузки. Не ходите в спортзал до седьмого пота. Гуляйте пешком. Йога, растяжка, медленные прогулки в парке. Пусть организм тратит энергию на перестройку гормонов, а не на поднятие штанги.

Пейте витамины

Сходите к врачу и проконсультируйтесь. Если он даст добро, добавьте магний и витамины группы В. Нервная система сейчас работает на пределе, ей нужна поддержка. Магний снижает возбудимость нейронов, а витамины помогают проводить нервные импульсы без сбоев.

Не ругайте себя

Это самое важное. Если вас клонит в сон днём — поспите хотя бы 15–20 минут. Если нет сил работать — работайте вполсилы. Не требуйте от себя подвигов. Помните: вы не ленивый, вы просто адаптируетесь. Ваше тело тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы подстроиться под новый ритм.

Питайтесь правильно

Белок на завтрак даст организму строительный материал для серотонина. А вечером каша или макароны из твёрдых сортов пшеницы помогут успокоить мозг и подготовить его ко сну, так как углеводы способствуют усвоению триптофана. Но не переусердствуйте! Если есть не хочется — не пихайте насильно.

Увеличение светового дня — это серьёзная гормональная и психологическая перестройка. Неудивительно, что нашему организму нужно время, чтобы научиться функционировать в новых обстоятельствах. Поэтому, если вы чувствуете усталость, раздражительность или просто не высыпаетесь, — не переживайте, с вами всё хорошо! Просто телу и психике необходимо кое-что подправить, а вот помощь не помешает. Дайте себе месяц и увидите, как всё-таки весна хороша!