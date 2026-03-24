Когда тапочки в офисе норм, а когда стрём — объяснение эксперта по этикету

Тапочки в офисе — это удобно, но допустимо ли носить их с точки зрения приличия. Life.ru выяснил ответ на этот вопрос у эксперта по этикету Екатерины Богачёвой.

«Действительно, мне нередко приходилось видеть такой элемент офисного гардероба, как тапочки. Чаще всего это практикуют сотрудники IT-сферы и других направлений, где дресс-код не предполагает строго формального внешнего вида», — отметила специалист.

По словам Богачёвой, глобально, такая привычка говорит о том, что человек чувствует себя в офисе расслабленно и комфортно настолько, что хочет распространить это ощущение буквально на свою обувь.

Конечно, подобной смены обуви не встретить в офисах с формальным дресс-кодом (business traditional или business best) или в государственных структурах. Вряд ли кто-то появится в деловом костюме и тапочках, отметила Богачёва.

«Однако возможны индивидуальные сценарии, когда у сотрудника есть личный кабинет. Если он точно знает, что ближайший час проведёт за компьютером и никуда не выйдет, смена обуви на более удобную вполне допустима. Но выходить в таком образе из кабинета и появляться перед коллегами — это уже выглядит странно», — пояснила эксперт.

Специалист заключила, что носить тапочки можно в компаниях с очень камерной, почти домашней атмосферой или в организациях, где внешний вид сотрудников не имеет значения, а важен только результат. Однако в большинстве офисов такое, скорее всего, будет выглядеть необычно.