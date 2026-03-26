26 марта, 14:17

Синоптик Леус пообещал москвичам начало «сезона дождей» в пятницу

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

В пятницу столичный регион окажется под влиянием южного циклона, поднимающегося из района Средней Волги, который принесёт с собой «сезон дождей». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, облаков станет больше, а местами, преимущественно в восточной половине области, пройдут небольшие дожди. В Москве осадки возможны ближе к вечеру. При этом сохранится тёплая погода: воздух прогреется до 11–13 градусов выше нуля.

В субботу небольшие дожди вероятны на юге Подмосковья, температура поднимется до 13–15 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, столбики термометров покажут 14–16 градусов.

Начало новой недели ознаменуется подходом следующего циклона, центр которого выйдет на юго-восток Центрального федерального округа. Облачность уплотнится, пройдут дожди, и станет немного прохладнее — плюс 11–13 градусов. Март завершится циклонической погодой: преимущественно облачно, с небольшими дождями и температурой, близкой к 15-градусной отметке.

Накануне схожим прогнозом поделились в столичном метеобюро. Главный специалист метеорологичекого центра сообщила, что на выходных жителей столицы порадует комфортная погода без осадков. Однако уже на следующей неделе в Москве пройдут дожди разной интенсивности.

BannerImage
Юрий Лысенко
