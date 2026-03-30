Облако плазмы от вспышки на Солнце может задеть Землю

Учёные предупредили о возможном воздействии выброса плазмы с Солнца на Землю. По оценке специалистов, облако может задеть планету уже в ночь на 1 апреля. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Речь идёт о вспышке высшего класса, которая произошла впервые за два месяца. Основной поток вещества уходит в сторону, однако отклонение траектории примерно на 40 градусов делает ситуацию пограничной — часть выброса всё же может зацепить Землю.

В лаборатории пояснили, что при базовом сценарии планета попадёт под влияние краевой части облака и будет находиться внутри солнечного вещества до трёх суток. При этом небольшое изменение траектории может либо полностью увести поток мимо Земли, либо, наоборот, привести к более сильному воздействию.

Ранее Life.ru писал, что мощная вспышка на Солнце может сорвать запуск лунной миссии NASA. Отмечается, что подобные явления уже ранее учитывались при подготовке полётов. Однако текущая ситуация вызывает ещё больше вопросов из-за усиления активности.