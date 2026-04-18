18 апреля, 11:27

«Терпение лопается»: Лавров предостерёг желающих называть Россию «бумажным тигром»

Лавров предостерёг от сравнений России с «бумажным тигром»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не проводить параллели между Россией и «бумажным тигром», подчеркнув значение терпения в российской политике. Заявление министр сделал на Антальском дипломатическом форуме.

Он отметил, что подобные аналогии являются некорректными и упрощают оценку международной роли России. Лавров подчеркнул, что в российском характере присутствует значительное терпение, однако оно не является бесконечным.

«У нас в нашем характере есть всё-таки такое качество, как терпение. Мы говорим: «Бог терпел и нам велел». Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение НАТО о поддержке в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива. В своём сообщении он также подверг критике эффективность Североатлантического альянса, охарактеризовав его как «бумажного тигра».

BannerImage
Милена Скрипальщикова
