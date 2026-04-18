Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 11:16

Лавров пошутил, что союзники Украины превратятся в «коалицию отжелавших»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Союзные Украине государства скоро превратятся в «коалицию отжелавших», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он напомнил об идее ряда стран Европы создать собственный военный альянс с Турцией, Великобританией и Украиной. Владимир Зеленский охотно подхватил эту идею, обещая сделать Незалежную «сердцевиной, гарантией успеха всего блока». Однако «лидер» почему-то полностью зависит от помощи извне.

«Тут же его шеф кабинета известный террорист [Кирилл] Буданов* в интервью сказал: «А у нас ничего своего нет. Нам что дают, тем и воюем». То есть лидер блока получается такой специфический», — заметил дипломат.

При этом уже существует «коалиция желающих». По мнению Лаврова, объединение пытается казаться «настоящим, действительным» больше, чем есть на самом деле. Очень скоро оно превратится в «коалицию отжелавших», и идея о новом НАТО движется в ту же сторону.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что не видит, как национальные интересы стран Европы могут быть удовлетворены навязыванием реваншистской и милитаризованной политики.

Мы не «обезьянничаем» за НАТО, заявил Лавров
Мы не «обезьянничаем» за НАТО, заявил Лавров

Напомним, на фоне продолжающихся угроз президента Дональда Трампа добиться выхода США из Североатлантического альянса в ЕС задумались о создании собственного военного блока. Как писала американская газета The Wall Street Journal, «европейское НАТО» будет использовать уже существующие структуры организации. В переговорах участвуют Великобритания, Франция, Польша и страны Скандинавии.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Матвей Константинов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • ЕС
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar