Союзные Украине государства скоро превратятся в «коалицию отжелавших», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он напомнил об идее ряда стран Европы создать собственный военный альянс с Турцией, Великобританией и Украиной. Владимир Зеленский охотно подхватил эту идею, обещая сделать Незалежную «сердцевиной, гарантией успеха всего блока». Однако «лидер» почему-то полностью зависит от помощи извне.

«Тут же его шеф кабинета известный террорист [Кирилл] Буданов* в интервью сказал: «А у нас ничего своего нет. Нам что дают, тем и воюем». То есть лидер блока получается такой специфический», — заметил дипломат.

При этом уже существует «коалиция желающих». По мнению Лаврова, объединение пытается казаться «настоящим, действительным» больше, чем есть на самом деле. Очень скоро оно превратится в «коалицию отжелавших», и идея о новом НАТО движется в ту же сторону.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что не видит, как национальные интересы стран Европы могут быть удовлетворены навязыванием реваншистской и милитаризованной политики.

Напомним, на фоне продолжающихся угроз президента Дональда Трампа добиться выхода США из Североатлантического альянса в ЕС задумались о создании собственного военного блока. Как писала американская газета The Wall Street Journal, «европейское НАТО» будет использовать уже существующие структуры организации. В переговорах участвуют Великобритания, Франция, Польша и страны Скандинавии.

