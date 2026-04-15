Европа и Канада обсуждают создание «европейского НАТО» на случай выхода США

Европейские страны и Канада обсуждают создание так называемого «европейского НАТО» на фоне угроз президента США Дональда Трампа вывести Вашингтон из альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

План предполагает использование существующих военных структур блока в случае выхода Соединённых Штатов. Работа над ним пока ведётся неофициально — в кулуарах и за ужинами с участием должностных лиц. В переговорах задействованы Великобритания, Франция, Польша и скандинавские страны.

Инициатива не призвана конкурировать с действующим альянсом, уточняют собеседники издания. Однако европейцы стремятся взять на себя больше командно-контрольных функций и дополнить американские военные ресурсы собственными.

Сейчас вся структура НАТО построена вокруг лидерства США — от логистики и разведки до высшего военного командования. Европейские чиновники намерены сохранить сдерживающий потенциал против России, оперативную слаженность и ядерный паритет, даже если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется её защищать.

Катализатором обсуждений стало изменение позиции Берлина. Канцлер Фридрих Мерц сомневается в надёжности Америки как союзника. Прямое участие в разработке плана принимает и президент Финляндии Александр Стубб.

«Перекладывание бремени с США на Европу продолжается и будет продолжаться. Главный посыл нашим американским друзьям заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону», — заявил он в беседе с WSJ.

На днях Дональд Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для защиты от России. По его словам, Вашингтон потратил триллионы долларов на альянс, чтобы помочь европейцам защититься от Москвы, и это давно кажется главе Белого дома абсурдным.

