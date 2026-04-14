НАТО трещит по швам: Названы страны, которые могут «кинуть» альянс

Соединённые Штаты своими заявлениями о возможном выходе из Североатлантического альянса могут открыть ящик Пандоры, показав пример остальным странам-участницам, которые тоже могут об этом задуматься. Словения уже готовится к референдуму о выходе из НАТО, а какие ещё государства могут вскоре покинуть блок, рассказал в беседе с Life.ru политолог-международник Владимир Оленченко.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп заявил, что США изучают вопрос о выходе из НАТО. Вполне резонно со стороны других участников подумать о том, как им быть в случае такого поворота. Звучит это не революционно, не крамольно, а вполне приемлемо, считает наш собеседник.

Вопрос лишь в том, кто из стран готов выйти из альянса. Если бы премьер Венгрии Виктор Орбан и его партия победили на выборах в парламент, то в будущем этот вопрос неизбежно бы был поднят, сказал эксперт.

Кто к этому может быть готов, кроме Словении? К примеру, Испания, которая разругалась с США и Израилем и которой многое запретили. На месте главы испанского правительства Педро Санчеса я бы провёл референдум и спросил, нужно ли нам НАТО в таком виде? Думаю, испанцы бы охотно откликнулись на это. Владимир Оленченко Политолог

Если брать Германию, то там уже есть партия АдГ, занимающая второе место по популярности. Её руководство хочет призвать США убрать свои войска с территории страны. Этот пункт прописан в программе фракции.

«Кто не погружён во внутреннюю политику Германии, тот не очень её понимает, партию АдГ, но по популярности она на втором месте. И главное, что она очень сконцентрирована в отдельных областях», — отметил Оленченко.

Страны Западной и Северной Европы политолог сразу отмёл, поскольку они, как говорят в народе, «жиром заросли» и не понимают, где находятся и за что отвечают.

«Из Восточной Европы — пытался высказываться нынешний польский президент Кароль Навроцкий. Насколько это серьёзно — посмотрим. Я думаю, многое будет зависеть от позиции Трампа, на которого тот ориентируется. Предпосылки есть, но кто решится на выход из НАТО, сказать трудно», — заключил наш собеседник.

Оленченко добавил, что ему приятен тот факт, что действительный прогресс сейчас происходит не в Западной, а в Восточной Европе.

Напомним, что ранее спикер парламента Словении Зоран Стеванович заявил, что в стране пройдёт референдум о возможном выходе из НАТО. По его словам, страна должна вести самостоятельную политику, а не быть частью чьего-то плана.