В Словении пройдёт референдум о выходе страны из НАТО. Такое заявление сделал новый спикер парламента и лидер партии «Правда» Зоран Стеванович. Об этом сообщило Радио и телевидению Словении.

«Мы обещали народу референдум о выходе из НАТО, и мы проведём этот референдум», — сказал он.

Стеванович подчеркнул, что страна должна вести самостоятельную и суверенную политику. По его словам, Словения будет категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты. От таких шагов государству никогда не бывает пользы.

До этого победивший на выборах в Венгрии лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о планах восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Он пообещал «вновь» сделать Венгрию сильным союзником в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.