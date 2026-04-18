18 апреля, 10:18

Мы не «обезьянничаем» за НАТО, заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Россия не подражает действиям Североатлантического альянса, эмиссары которого агитируют третьи страны сворачивать любые контакты с Москвой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

«Мы не бегаем по территориям стран-членов, ни наши послы, ни другие наши представители, которые в нынешних условиях оказываются в европейских странах, входящих в НАТО. И мы не обезьянничаем», — сказал он.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, западные державы вместе с Америкой как при прежнем президенте Джо Байдене, так и сейчас при новой администрации, плюс сами европейцы уже продолжительное время колесят по сопредельным с РФ территориям. Эти земли, как заметил Лавров, когда-то делили с Россией общую судьбу в составе единой империи, а затем и Советского Союза. Министр также подчеркнул, что упомянутые государства и сегодня сохраняют союзнические отношения с Россией по множеству соглашений, касающихся экономики, обороны, безопасности, охраны правопорядка и таможни.

Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции Фиданом в Анталье

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. В рамках визита у главы российского внешнеполитического ведомства запланирована серия двусторонних встреч. Также он должен выступить на одной из специальных сессий форума.

Вероника Бакумченко
