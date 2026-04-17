Лавров прибыл в Турцию на Анталийский дипломатический форум

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщает МИД РФ.

На мероприятии у российского министра запланирован ряд встреч. Также он выступит на специальной сессии форума.

Пятый Анталийский дипломатический форум стартует в пятницу. В его работе участвуют более 5 тысяч гостей. Среди них свыше 1 тысячи журналистов. Форум соберёт делегации из более чем 150 стран. В числе участников 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров. Лавров является почётным гостем мероприятия.

Ранее Сергей Лавров подвёл итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран Содружества. На заседании обсуждались актуальные вопросы международной повестки. Министр проинформировал коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Он заявил, что сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается. Дипломат подчеркнул, что армия действует строго по плану. Вооружённые силы решают задачи, поставленные верховным главнокомандующим.