Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран Содружества. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы международной повестки, включая украинский кризис.

По словам дипломата, Москва предоставила партнерам детальную информацию о мерах, направленных на преодоление сложившихся противоречий. Однако в настоящий момент реальных предложений по мирному решению конфликта не прослеживается.

«Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается», — заявил министр на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД СНГ.

Параллельно с дипломатической работой продолжается выполнение боевых задач. Лавров подчеркнул, что армия действует строго по плану, утвержденному руководством страны.

Он процитировал главу государства, напомнив, что наши вооружённые силы решают задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим в рамках специальной военной операции.

Ранее Life.ru писал, что посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что прямые переговоры с Украиной без посредников бесперспективны. По словам дипломата, Москва пока не видит оснований говорить, что Украина серьёзно поменяла свою позицию.