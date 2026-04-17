Россия сейчас вряд ли готова вести прямые переговоры с Украиной без участия посредников. Об этом сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

«Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры. Мы пока не видим оснований для того, чтобы говорить, что Украина серьёзно и существенно поменяла свою позицию — по крайней мере, если судить по её риторике», — заявил Мирошник.

По словам дипломата, Москва пока не видит оснований говорить, что Украина серьёзно поменяла свою позицию. Ждать прямого диалога бесперспективно. Мирошник напомнил, что более полугода назад Россия передала Украине текст проекта меморандума в стамбульском формате, но до сих пор не получила ответа.

Ранее в Совфеде пригрозили Западу «заслуженной расплатой» за подталкивание Украины к войне. Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что Запад продолжает поставлять Киеву летальное вооружение и производить для него ракеты и дроны на своей территории. По его словам, это провокация чистой воды.