Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал провокацией обвинения в несерьёзном отношении России к мирным переговорам. В комментарии для «Ленты.ру» он подчеркнул, что Москва неоднократно выдвигала предложения по урегулированию конфликта с Украиной.

По словам сенатора, именно западные страны сорвали мирный процесс, продолжая поставлять Киеву летальное вооружение и производить для него ракеты и дроны на своей территории.

«Это провокация чистой воды. И, по-моему, мы всё-таки созреваем до того, что западные страны, которые провоцируют боевые действия, подталкивают Украину к продолжению войны, должны получить по заслугам. Надеюсь, что они тогда станут более серьёзно относиться к этому, перестанут постоянно врать и на всех площадках говорить о том, что они за мир, а вот Россия против», — сказал политик.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский считает вступление Украины в ЕС важнее членства в НАТО. Обладающий непомерным эго главарь Незалежной искренне думает, что если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет. Правда, непонятно, о какой силе идет речь, учитывая бесконечные провалы Киева на фронте.