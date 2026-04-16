Захарова: Пасхальное перемирие не выявило у Киева воли к урегулированию

Отказываясь прекращать обстрелы во время пасхального перемирия, киевский режим наглядно продемонстрировал: никакой тяги к мирному урегулированию у него нет и в помине. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У Зеленского в очередной раз слова разошлись с делами. Ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли», — сказала она.

Дипломат сообщила, что украинская сторона даже не рассматривала вариант зеркального соблюдения объявленного Владимиром Путиным моратория на боевые действия. Тот, напомнила Захарова, продолжался 32 часа подряд — начиная с 16:00 по московскому времени 11 апреля и заканчивая полуночью 12 апреля.

Представитель МИД РФ также напомнила, что Зеленский в итоге не подписал распоряжение о сворачивании боевых действий. Захарова отметила, что ВСУ превысили шеститысячную отметку по числу срывов режима тишины в этом году.

Ранее военный аналитик Александр Перенджиев назвал пасхальное перемирие лакмусовой бумажкой для Киева. Он пояснил, что Россия таким решением хочет лишь удостовериться в готовности киевского режима придерживаться договорённостей и планирует использовать этот аргумент на переговорах с США и Украиной для создания механизма прекращения огня. Всё дело в том, что Украина прежде уже нарушала подобные режимы тишины, напомнил эксперт.