ВСУ 6558 раз нарушили режим Пасхального перемирия, в то время как ВС РФ его строго соблюдали. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в числе инцидентов зафиксированы атаки ВСУ с применением почти 6 тысяч беспилотников. В частности, один из дронов повредил АЗС «Роснефть» в Льгове Курской области.

«ВСУ нанесли 5 844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4 685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолётного типа и 749 сбросов боеприпасов с БПЛА», — уточнили в МО РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь российские ПВО сбили 33 украинских дрона самолётного типа над шестью регионами — Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом. К счастью, никто не пострадал.